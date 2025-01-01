Что делать, если вам поставили диагноз ВСД и что он означает? В большинстве случаев, если врач говорит пациенту о вегетососудистой дистонии, то он не знает, чем болен человек, то есть его недостаточно обследовали.
Если пациент здоров и у него нет никаких признаков заболеваний внутренних органов, основные анализы в порядке, то в 99% случаев у него расстройство тревожного спектра с соматическими симптомами. В данном случае, поможет психиатр.
Что такое вегетососудистая дистония с научной точки зрения
Термин вегетососудистая дистония включает в себя набор симптомов, сигнализирующих о нарушении баланса вегетативной нервной системы при различных патологиях.
В функции вегетативной нервной системы входят:
- регуляция работы внутренних органов;
- желез внутренней и внешней секреции;
- кровеносных сосудов;
- лимфатической системы;
- регуляция сократительной способности сердца;
- работы почек;
- поддержание температуры тела;
- регуляция обмена веществ.
По своей сути ВСД – это собирательный термин, синдром, при котором нет патологического состояния какого-либо конкретного органа, а нарушения носят функциональный характер. Применяются еще другие определения – «нейроциркуляторная астения», «нейроциркуляторная дистония».
Так как в России ВСД – один из самых популярных диагнозов, это говорит о том, что большинство врачей общей практики не хотят или не могут уделять время на выявление более глубоких патологий. В то же время, за границей, практически не используется диагноз «вегетососудистая дистония».
Кроме того, в МКБ 10-й редакции нет диагноза или такого понятия, как ВСД. В более поздней версии МКБ – 11 предлагается термин – нарушения вегетативной нервной системы неуточненные.
Какие симптомы сопровождают ВСД
Как правило, когда выставляется диагноз – «вегетососудистая дистония», пациенты предъявляют следующие жалобы:
- ощущение слабости;
- быстрая утомляемость;
- нарушение сердечного ритма, перебои в работе;
- скачки артериального давления;
- периоды нехватки воздуха;
- повышенная тревожность и раздражительность;
- возможно проявление панических атак и пугливости;
- нередки диспепсические расстройства.
В некоторых случаях, за этими симптомами могут скрываться серьезные заболевания, такие как анемия, болезни щитовидки, гипертоническая болезнь, ИБС, хроническая депрессия, расстройства тревожного спектра. Эти патологии можно легко проигнорировать, объясняя симптомы расстройством вегетативной нервной системы.
Почему ВСД – это рекордсмен по псевдодиагнозам?
Вегетососудистая дистония уже давно стала обрастать «мифами», после того, как многие врачи стали лечить несуществующие заболевания. Это приводит к длительной и бесполезной трате денежных средств и нервов пациента на диагностику, лечение.
В итоге, страдания пациента усугубляются, проблема не решается, а только становится более острой. Многие люди теряют трудоспособность в связи с тем, что им поставили неверный диагноз. В большинстве случаев, под названием «ВСД» скрываются «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства».
Чаще всего, сюда относятся панические расстройства, генерализированные тревожные расстройства, фобии и соматизированные расстройства. Это уже прямое направление на прием к психиатру, но никак не неврологу или невропатологу.
Пациенту, который жалуется на сердцебиение, скачки артериального давления, головокружение и ощущение нехватки воздуха сложно поверить, что лечить его должен другой врач. Это отчасти приводит к неверной постановке диагноза и неправильному лечению.
Почему прием ноотропов не помогает в лечении ВСД
Среди пациентов, да и многих врачей сформировалось устойчивое мнение, что ноотропные препараты отлично питают кору головного мозга и стимулируют различные зоны в больших полушариях. На самом деле, ноотропы больше похоже по механизму действия на психостимуляторы.
За счет ускорения метаболизма в нейронах, они оказывают стимулирующее действие. Такое повышение нейронной активности быстро истощает нервные клетки, их энергетические запасы и может быть вредна для пожилых людей и пациентов с органическими повреждениями мозга.
Получается, что при ВСД пациент ощущает тревогу, паническое состояние, скачки давления и пульса, общее перевозбуждение, а с помощью ноотропных средств мы еще больше их стимулируем. В дополнение, у человека может нарушаться сон, появляется сбой дневного ритма.
Поэтому, терапия панических, тревожных состояний соматизированных депрессий, которые многие врачи трактуют, как ВСД, проводится совсем другими методами и средствами. Для этого, важно сначала поставить правильный диагноз.
В чем виноваты сосуды, когда ставят диагноз ВСД?
Организм человека – сложно организованная, слаженная система, которая контролируется головным мозгом. Ни одна реакция не проходит без участия «главного биокомпьютера».
Когда человеку ставят диагноз – ВСД, важно отчетливо понимать, что с сосудами у пациента может быть все отлично, они могут быть вполне здоровы и их не нужно лечить препаратами и тем более чистить, как предлагают некоторые врачи. Все процессы, которые происходят с сосудистой системой проявляются под действием стрессового фактора.
Поэтому, в первую очередь, необходимо лечить тревожное состояние и стресс. В данном случае, верный ответ – обращение к психиатру, который может назначить препараты или сеансы психотерапии. Основная ошибка – пытаться лечить следствие, а не саму причину.
Поэтому, если на приеме, врач-невролог поставил вам диагноз – «вегетососудистая дистония» и назначил ноотропные препараты для лечения, самым верным шагом будет поиск другого врача. Это сфера находится в компетенции психиатра.
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