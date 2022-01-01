В некоторых случаях существует разделение на расстройство обсессивное, где преобладают преимущественно навязчивые мысли, и компульсивное, для которого характерны непосредственно повторяющиеся действия.



Симптомы



Симптомы, являющиеся показателями ОКР, имеют следующий алгоритм развития: больного преследуют повторяющиеся образы и идеи (например, о чересчур грязных, по его мнению, предметах), что приводит к чувству тревоги, и в результате человек обращается к определенным, также повторяющимся действиям для того, чтобы уровень тревожности снизить (моет руки после соприкосновения с чем-то «грязным», «зараженным»). Выполненное действие приносит кратковременное успокоение, но любое новое соприкосновение с чем-то нежелательным, гипотетически опасным, запускает процесс заново. Человек не в силах противиться заданному сценарию, хотя сам осознает, что предпринимаемые им действия бессмысленны.

Для больных ОКР характерна повышенная подозрительность. Их преследуют навязчивые состояния, различного рода фобии, воспоминания, мысли, принимающие иногда форму отдельных фраз или строк и вынуждающие совершать стереотипные поступки. Часто ритуалы, которые больной вынужден выполнять, имеют в себе цель предотвратить какие-то маловероятные события, избежать мнимых опасностей. К уже упомянутому мытью рук можно добавить такие часто встречаемые примеры, как желание видеть все в строгой симметрии; абстрактные идеи взаимосвязи со «счастливыми» предметами и/или действиями (приметы, суеверия); страх потерять вещь, которая может пригодиться; боязнь причинить вред себе и другим (например, заразить их); навязчивые идеи и образы религиозного, сексуального или нравственного характера. Последние могут сильно шокировать больного и вызывать особенную неприязнь. Мысли, возникающие помимо воли больного и резко противоречащие его религиозным и моральным убеждениям, называют контрастные обсессии (хульные мысли). При этом могут возникать мысли о том, что человек может нанести вред своим близким, ребенку, и мысленно больной воспроизводит осуществление таких действий. Подобные мысли особенно тягостны и вызывают чувство вины и стыда перед близкими, в таких случаях рекомендуется как можно скорее обратиться за профессиональной помощью. Стоит отметить, что за такими мыслями никогда не следует представляемых действий, симптомы не несут опасности в отношении родных и близких человека, страдающего навязчивостями.

Согласно диагностическим критериям DSM-IV-TR, симптомы заболевания имеют медицинское значение именно в тех случаях, когда вызывают беспокойство (в случае с обсессиями) и переутомление (от исполнения компульсивных действий). В отличие от обычного поведения человека, которому присущи аккуратность и внимательность, действия больных ОКР способствуют трудностям при нахождении в обществе, по времени длятся более часа в день и по сути своей не логичны, тягостны для больного. Человек просто «не может иначе», хотя при этом сам испытывает дискомфорт.

По критериям МКБ-10 для постановки диагноза требуются проявления заболевания в более 50% дней на протяжении двух недель непрерывного наблюдения. Повторяющиеся мысли должны вызывать сопротивление и неприязнь, но при этом расцениваться как собственные мысли больного. Также мысль о выполнении навязчивого действия не должна оцениваться больным как приятная.

Характер заболевания может быть как эпизодическим, так и прогрессирующим либо хроническим. Симптомы ОКР без лечения имеют тенденцию прогрессировать настолько, что ставят под угрозу способность человека полноценно работать и поддерживать взаимоотношения с другими людьми, в дальнейшем это может привести даже к мыслям о самоубийстве. При специфических симптомах больной страдает в том числе и физически: например, повреждения кожи рук вследствие компульсивного мытья или кожи головы вследствие трихотилломании (вырывания волосяного покрова).



Лечение обсессивно-компульсивного расстройства

Несмотря на достаточно явный спектр симптомов, официальный диагноз может поставить только врач-психиатр. При лечении ОКР предусматривается сочетание психотерапии с фармакотерапией. Продолжительность медикаментозного лечения зависит от того, насколько тяжелую форму получило развитие заболевания. Согласно статистическим данным, улучшение наступает в течение полугода-года в двух третях случаев при терапии ОКР. В 60—80% речь может идти не только об общем улучшении состояния, но о практически полном выздоровлении.

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