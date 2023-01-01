Услуги центра "Эмпатия"
Наши психиатры, психотерапевты и психологи, оказывают широкий спектр услуг, направленный на лечение психических расстройств, проработку психических травм и неприятных эмоциональных состояний и все это для того, чтобы вы могли проживать свою жизнь полностью.
С какими проблемами к нам обращаются
Наши психиатры, психотерапевты и психологи, оказывают широкий спектр услуг, направленный на лечение психических расстройств, проработку психических травм и неприятных эмоциональных состояний и все это для того, чтобы вы могли проживать свою жизнь полностью.
Лучшие психиатры и психологи готовы помочь Вам
Центр «Эмпатия» — это команда профессионалов в сфере психического здоровья и психологической помощи. Психологи, нейропсихологи, психотерапевты и врачи-психиатры объединились вместе для восстановления Вашего внутреннего равновесия и гармоничных отношений с окружающими. Наши специалисты лечат весь спектр психических расстройств, включая самые тяжелые случаи, деликатно и бережно помогают в решении сложных жизненных ситуаций. Мы создали для Вас среду, где вы получите квалифицированную помощь и почувствуете уважение, принятие и заботу.
Эмпатия - понимаем, принимаем, помогаем
В центре «Эмпатия» оказывается помощь в устранении ряда психологических барьеров и неврологических нарушений: страхов, тревог, раздражительности, депрессии, навязчивых мыслей и образов, неуверенности в собственных силах, стеснительности, чувства вины, низкой самооценки, панических атак и сексуальных проблем. В качестве терапевтических методов используются: психотерапевтическое программирование, стратегическая терапия, групповая терапия, индивидуальная работа с нейропсихологом.
В стенах центра «Эмпатия» царит уютная и доброжелательная атмосфера. Прием пациентов ведут опытные специалисты с богатым опытом работы по профессии. Обслуживание пациентов осуществляется ежедневно, без выходных.