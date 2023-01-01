В центре «Эмпатия» оказывается помощь в устранении ряда психологических барьеров и неврологических нарушений: страхов, тревог, раздражительности, депрессии, навязчивых мыслей и образов, неуверенности в собственных силах, стеснительности, чувства вины, низкой самооценки, панических атак и сексуальных проблем. В качестве терапевтических методов используются: психотерапевтическое программирование, стратегическая терапия, групповая терапия, индивидуальная работа с нейропсихологом.

В стенах центра «Эмпатия» царит уютная и доброжелательная атмосфера. Прием пациентов ведут опытные специалисты с богатым опытом работы по профессии. Обслуживание пациентов осуществляется ежедневно, без выходных.